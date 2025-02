A processo per spaccio di hashish e cocaina: tre condannati

Spaccio di hashish e cocaina, tre uomini condannati. Era finiti sotto accusa tre pakistani: Ubaid Ahmad, 36 anni, Munawar Hussain Malik, 48 anni, e Akbar Ali, 45 anni. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, i tre si sarebbero resi responsabili di diversi episodi di cessione di sostanza stupefacente a dei clienti. Ahamd era accusato di aver ceduto, tra il 22 settembre 2018 fino a gennaio 2019, diverse dosi di eroina e di hashish, per un totale di 413,9 grammi di stupefacente ceduto, ottenendo 5.520 euro. Munawar, secondo l’accusa, avrebbe ceduto, in più occasioni, tra settembre 2018 e gennaio 2019, un totale di 105,2 grammi di stupefacente, di cui 19,2 grammi di eroina e 86 grammi di hashish, per un valore di 1.275 euro e, infine, Ali era accusato di aver ceduto, tra settembre e novembre 2018, 2 grammi di eroina e 10 grammi di hashish, con un guadagno di 330 euro. L’altro ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Domenico Potetti, si è concluso il procedimento penale. Ubaid Ahmad era difeso dall’avvocato Sandro Pugliese, sostituito per l’intero processo dall’avvocato Edoardo Pallotti (nella foto). "Durante il dibattimento abbiamo dimostrato che, in alcuni dei periodi contestati, Ubaid si trovava in carcere, rendendo di fatto impossibile la cessione di un quantitativo così elevato di droga nei giorni restanti", è il commento dell’avvocato Pallotti. Il pm aveva richiesto per l’imputato una condanna a nove anni. Il giudice ha condannando Ubaid a tre anni e sei mesi di reclusione. Malik è stato condannato a tre anni, mentre Ali a due anni e sei mesi. Entrambi erano difesi dall’avvocato Vanni Vecchioli. Disposta l’espulsione per tutti e tre gli imputati.

Chiara Marinelli