"A questa amministrazione manca una visione"

Bilancio del primo anno di presenza in Consiglio comunale, a Tolentino, per Civico 22. Ieri il coordinatore Paolo Dignani, Ilaria Cardarelli (membro del direttivo) e il consigliere comunale Massimo D’Este (che rappresenta il gruppo sui banchi della minoranza) hanno fatto il punto in una conferenza, seguita dalla prima festa del movimento civico (di centrosinistra). Dalla richiesta di mantenimento dei servizi sanitari all’aumento del 25% della Tari, dalla gestione dell’acqua all’area container, dall’"immobilismo del Cosmari" dove i sindaci non si accordano sulla nuova discarica, fino all’edilizia scolastica passando per le mense ("fiore all’occhiello da non dare in appalto"), il trio ha passato in rassegna le interrogazioni e le mozioni presentate finora. "Stiamo lavorando con coerenza, alla prima esperienza politica, e ci sentiamo pienamente rappresentati da D’Este – ha esordito Dignani –. La nostra coalizione ha subìto contraccolpi (in riferimento all’uscita prima di "Dipende da Noi" e poi di "Tolentino Rinasce", scelta legittima, ma ci è dispiaciuto per i toni). Continuiamo a crederci e a portare avanti le nostre idee. A distanza di un anno, vediamo che l’amministrazione comunale fa tanta fatica: non riusciamo a scorgere un progetto organico che dia una visione su dove intendano andare". "Mi dà fiducia e speranza che il nostro movimento non si sia sgretolato: l’assetto è fondato sul programma elettorale depositato alle amministrative – ha aggiunto D’Este –. Siamo entrati in Consiglio comunale con le nostre gambe, per il nostro impegno; non abbiamo bisogno di poltrone ma di veicolare il nostro pensiero politico nel solo interesse dei cittadini". E ha ripercorso le istanze avanzate nell’assise consiliare, dall’ospedale alla "vergogna dell’area container, che ancora oggi costa 30mila euro di soldi pubblici al mese". Ha ribadito la richiesta della salvaguardia della gestione pubblica dell’acqua (servizio idrico integrato).

La Cardarelli, insegnante, ha focalizzato poi l’attenzione sulle scuole: "Scelte sbagliate hanno fatto più danni del terremoto del 2016. La situazione attuale fa male. A Tolentino abbiamo fior di studenti e di docenti, ma l’offerta formativa non è più capace di attrarre nuove leve; di contro, a Camerino e Macerata aumentano gli studenti. Dopo sette anni, non si vede la luce per il polo scolastico. Riportare almeno una decina di classi agli ex licei sarebbe stata una soluzione possibile". Su quest’ultimo fronte, quindi, Civico 22 si dice "pronto a collaborare" con l’attuale amministrazione, dopo lo stop posto della Provincia. "Il paradosso è che i tecnici hanno dato l’ok, ma i politici hanno detto no", evidenzia D’Este. "Serve uno sforzo comune – ha concluso Dignani – per il bene della scuola e dei ragazzi".