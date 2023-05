"A Radiologia entro poche settimane in funzione il nuovo mammografo"

Tempo un paio di settimane ed entrerà in funzione, nel reparto di radiologia dell’ospedale di Comunità di Recanati, il nuovo mammografo. Lo comunica l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini per rispondere alle preoccupazioni relative al guasto al macchinario da ormai diversi giorni sollevate dal nostro giornale. "La Direzione Generale costantemente monitora lo stato delle apparecchiature sanitarie dell’Azienda, attraverso la propria Ingegneria Clinica, dichiara il Sub Commissario Sanitario Dr.ssa Daniela Corsi. Eravamo già a conoscenza del problema, infatti, la gara verrà espletata tramite adesione all’accordo quadro Consip. Il macchinario a breve sarà di nuovo nella disponibilità dell’Ospedale di Comunità di Recanati per continuare a svolgere gli esami di screening mammografico". Nell’attesa dell’espletamento delle procedure burocratiche e per venire incontro alle esigenze dell’utenza, intanto, gli esami prenotati a Recanati sono stati riprogrammati presso la Radiologia di Civitanova Marche per fare in modo che non venga interrotto un fondamentale servizio di prevenzione per i cittadini. In riferimento, invece, al sistema di ortopantomografia, Daniela Corsi assicura che l’apparecchiatura è in corso di riparazione e sarà riconsegnata e pronta di nuovo all’uso da martedì della prossima settimana.