"A Radiologia il personale è ok, per la Tac procedura di fuori uso"

Pronta replica della nuova Azienda sanitaria territoriale di Macerata alle numerose criticità in cui versa l’ospedale di Recanati denunciate dal comitato recanatese, nato nel 2016 per scongiurare la chiusura del punto di Primo Intervento del "Santa Lucia". I componenti, che si ritroveranno domani sera, avevano anche preannunciato una manifestazione di protesta. Per la direzione generale dell’azienda (nella foto Antonio Draisci, commissario straordinario Ast Macerata), però, la situazione è meno pesante di quella dipinta e con una nota fanno delle precisazioni in merito. "Per quanto riguarda il reparto di radiologia, in cui si lamenta una carenza ormai cronica di personale, si puntualizza al contrario che il personale medico e tecnico previsto in organico è sufficiente a soddisfare le prenotazioni di prestazioni da Cup. Circa lo stato della Tac, non ancora sostituita, si comunica che la stessa non è riparabile a causa dell’assenza di pezzi di ricambio ed è in fase istruttoria la relativa procedura di fuori uso. In riferimento, invece, al problema della dialisi e della soppressione dei turni a Recanati, dovuti alla carenza di medici, lo stesso è stato risolto grazie al supporto del reparto di Nefrologia dell’ospedale di Civitanova verso cui è stata indirizzata parte dei pazienti dializzati". La direzione generale dell’Ast passa poi ad elencare i giorni delle attività ambulatoriali, presenti tutta la settimana: "Lunedì e mercoledì Dermatologia, martedì Ortopedia, giovedì Oculistica, venerdì Terapia del dolore. Infine, vengono svolte le attività ambulatoriali di endoscopia digestiva, diabetologia ed è presente anche l’ambulatorio chirurgico".