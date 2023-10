A Rebecca il contest dedicato alla Carrà

Dopo essersi aggiudicata il primo premio assoluto in un importante concorso nazionale che si è svolto in Abruzzo a fine settembre, organizzato da una casa discografica milanese, Rebecca Di Pietro, 14enne di Macerata, vince il primo premio anche al prestigioso concorso Rumore Bim Festival. Le fasi finali sono avvenute a Bellaria (in Emilia Romagna) dopo oltre cento tappe di selezioni e semifinali in tutta Italia, con oltre cinquemila partecipanti. Il concorso viene organizzato dalla Anteros produzioni di Fermo, di Nazzareno Nazziconi.

Rebecca frequenta il secondo anno al liceo classico Leopardi di Macerata; appassionata di canto, ormai da quasi un anno partecipa a concorsi regionali e nazionali. Grazie alla costanza nello studio e all’aiuto della sua insegnante di canto di Fermo, si è affermata in due contest di rilievo, che hanno visto la partecipazione, ad esempio nel caso di Rumore Bim Festival, di migliaia di partecipanti da tutto il Belpaese. I quattro giorni di finali a Bellaria si sono conclusi in bellezza: col primo premio nella sua categoria, davanti a centinaia di ragazzi e ragazze molto bravi. Si tratta del contest dedicato a Raffaella Carrà, "Rumore Bim Festival 2023" appunto, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. L’augurio è che per la giovane maceratese sia solo l’inizio di una bella storia musicale, da vivere parallelamente alla scuola e allo studio che restano, alla sua età, le priorità assolute. Ma Rebecca, umile e determinata allo stesso tempo, saprà cavarsela.