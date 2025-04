"A Rebibbia per eleggere. Miss mamma italiana, esperienza unica"

"Sono tornato a Cingoli – ammette Gianroberto Violini – dopo aver partecipato a un evento emotivamente molto toccante, effettuando un’esperienza assolutamente nuova tra le tante trascorse anche all’estero". Violini, noto acconciatore in borgo Paolo Danti, è stato uno degli operatori che hanno curato il look delle quindici finaliste per "Miss mamma italiana", organizzato per la prima e unica volta in un carcere, a Rebibbia, il più grande d’Europa con oltre 300 detenute.

La manifestazione è programmata in ogni anno a Bellaria Igea Marina, stavolta è stato deciso di effettuarla in una struttura circondariale. Nel gremitissimo teatro del penitenziario, le partecipanti sono state protagoniste della selezione: tre sfilate, in abito e scarpe eleganti, in jeans, e quella conclusiva incentrata sul talento. Al termine la giuria ha eletto "Miss mamma italiana" Alessia, 36 anni.

"Ognuna – ricorda Violini – ha scritto pensieri dedicati alle persone care. Dalle parole di ciascuna risaltavano l’ammissione di avere sbagliato e la volontà di cambiare vita. Ho chiesto da quanto non tagliassero i capelli: dieci anni, è stata la risposta. Rimarranno indimenticabili le ore che ho passato a Rebibbia".

Gianfilippo Centanni