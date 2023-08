A Recanati Bohème al chiaro di luna La piazza come teatro per Puccini

Il Gigli Opera Festival si prepara a salire nuovamente sul palco recanatese con il suo consolidato format per rappresentare "La Bohème" di Giacomo Puccini. L’appuntamento è per domani alle ore 21,15 in piazza Leopardi dove sono state previste circa 1.000 poltrone. L’Ingresso è gratuito e senza prenotazione. La grande Piazza tornerà a riempiersi come è avvenuto il 2 agosto con il primo appuntamento dedicato a Beniamino Gigli e a sua figlia Rina. Molta, infatti, la curiosità di ascoltare i nuovi solisti che per questa edizione sono stati scelti grazie alla collaborazione nata fra il Conservatorio Scontrino di Trapani e il Gigli Opera Festival di Recanati. La direttrice del Conservatorio Elisa Cordova, presente alla prima serata, si è detta molto soddisfatta per questa collaborazione così come il maestro Riccardo Serenelli, direttore artistico del GOF.

Provenienti dalla Sicilia saranno il soprano Grazia Sinagra che interpreterà il ruolo di Mimì e il tenore Rosolino Cardile nelle vesti di Rodolfo. Grazia Sinagra si è laureata al conservatorio Scontrino di Trapani con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale, vincitrice di numerosi concorsi ha già iniziato un’intensa attività solistica debuttando in molte stagioni operistiche in qualità di soprano protagonista. Rosolino Cardile voce calda e sicura, svolge già da tempo un’intensa attività come solista avendo partecipato a molte produzioni operistiche in qualità di tenore protagonista. A completare il cast due voci già note al pubblico del Gigli Opera Festival, Giorgia Paci e Ferruccio Finetti. Giorgia Paci sarà Musetta e Ferruccio Finetti sarà Marcello. Irene Tella, violino solista della prima serata sarà la leader dell’Ensemble del Gigli Opera Festival diretto dal maestro Riccardo Serenelli. La serata sarà presentata da Lucia Santini e la macchina organizzativa è stata affidata a Chiarenza Gentili Mattioli.

Antonio Tubaldi