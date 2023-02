"A rischio la Pro Loco e il Grappolo d’Oro"

di Giorgio Giannacini

"Serve un ricambio generazionale, perché quasi tutti i membri del direttivo non confermeranno la propria disponibilità, e così si rischia che l’associazione chiuda e non venga più organizzata la festa del Grappolo D’Oro". A lanciare l’allarme è lo storico presidente della Pro Loco di Potenza Picena, Giuseppe Castagna, che da oltre due lustri ricopre tale carica e ha alle spalle 40 anni di militanza nel sodalizio. "La Pro Loco è nata nel 1955 e da lì si è sempre occupata dell’organizzazione del Grappolo D’Oro, cioè quella che è la nostra festa dell’uva – afferma Castagna –. Una manifestazione che rappresenta la storia di Potenza Picena, tant’è che abbiamo registrato il marchio registrato e poi è diventata tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità". Tuttavia, l’associazione si trova ora in un momento cruciale e difficile. E l’unica soluzione si potrebbe profilare a marzo, quando si dovrà votare il nuovo direttivo. "Malgrado il grande successo del Grappolo D’Oro in tutti questi anni – riprende Castagna –, per le prossime elezioni una decina di componenti del direttivo uscente non confermerà la propria disponibilità per impegni familiari e lavorativi. E anche io valuterò se rimanere. In realtà, il nostro mandato sarebbe dovuto finire tre anni fa, ma vista l’emergenza della pandemia siamo andati avanti. Ma adesso servono dei giovani a dirigere l’associazione, per darci nuovi spunti, energie e idee. Credo fermamente che la Pro Loco debba continuare a essere un punto di riferimento per la comunità; farne parte significa assumere un impegno sociale da portare avanti con cura, passione e dedizione". Per questo motivo, in vista delle elezioni che ci saranno tra poche settimane, Castagna auspica "che quest’anno si verifichi un cambiamento: l’ingresso di nuovi volontari desiderosi di partecipare alla vita del paese, proseguendo il cammino iniziato tanti anni or sono. La 60esima edizione del Grappolo d’Oro, festeggiata a settembre, è stata l’occasione per vedere come una manifestazione tradizionale possa trasformarsi in una festa di tutto il paese,che condivide l’entusiasmo, sventolando bandiere, allestendo decorazioni alle proprie case e partecipando all’organizzazione di carri e locande. Invito tutta la cittadinanza a tesserarsi alla Pro Loco entro il 28 febbraio, per entrare a far parte di questa grande famiglia. Tesserandosi ognuno può diventare parte attiva dell’organizzazione, con lo scopo di divulgare la nostra storia, tradizione e cultura. Ai tempi, entrai nell’associazione che ero un ragazzo e fui trascinato dai vecchi soci, ma poi è diventato un amore che non ho potuto abbandonare. Ecco, vorrei che questo fosse lo spirito per i nostri giovani di oggi, che possono rendere ancora più bello quanto finora è stato fatto".