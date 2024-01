A Roma la protesta dei balneari

CIVITANOVA

di Francesco Rossetti

Oltre una trentina di balneari civitanovesi ha preso parte al presidio romano di ieri, indetto per manifestare contro la direttiva Bolkestein. All’iniziativa, organizzata su scala nazionale, hanno partecipato centinaia di rappresentanti del mondo balneare italiano provenienti da varie zone italiane, in particolar modo gli aderenti al Comitato ‘Popolo produttivo’. A piazza Colonna, gli operatori hanno incontrato gli onorevoli Deborah Bergamini (Forza Italia), Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), oltre che l’ex Vicemininistro all’economia Stefano Fassina. Non sono stati forniti elementi concreti circa le future iniziative del Governo e della maggioranza sul tema, tuttavia la Bergamini "è parsa più possibilista sulla questione", è il commento che filtra in seguito all’incontro.

"Ci hanno spiegato – riferisce il balneare civitanovese Stefano Battistelli – che sono a lavoro per trovare la soluzione. Vedremo". Diversi operatori civitanovesi hanno raggiunto la Capitale attraverso un pullman partito da Pesaro, mentre altri sono giunti con mezzi propri. "Il gruppo marchigiano – spiega poi Battistelli – era tra i più numerosi, in particolar modo lo eravamo noi di Civitanova". Tra i vari operatori cittadini, presenti il consigliere comunale Andrea Ruffini (chalet ‘Antonio’), Mario Torresi (‘Giovanni e Anna’), Mario Montecchiari (‘La sirenetta’) e Daniele Ercoli (‘Caracoles’). Il fronte del ‘Popolo produttivo’, secondo quanto dichiarato ieri dal portavoce nazionale Claudio Maurelli, ribadisce il proprio "no all’applicazione della direttiva perché non c’è scarsità della risorsa demaniale".