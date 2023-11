A San Claudio al Chienti si celebra la cucina popolare marchigiana

"La cucina popolare marchigiana tra musica e immagini", è il tema protagonista dell’evento

che si terrà domani (a partire dalle ore 16) nel piano superiore delle chiesa

di San Claudio al Chienti, organizzato dal Centro studi Giovanni Carnevale, il quale darà anche il via alla propria compagna di tesseramento valevole per il prossimo anno. La giornata si aprirà con una conferenza, in cui a salire in cattedra sarà Silvano Scalzini, chef e appassionato ricercatore della tradizione gastronomica locale che parlerà della "Cucina

popolare marchigiana nel corso dei secoli". A seguire, musica insieme a Maurizio Serafini, cantautore e musicista, esperto di

strumenti etnici a fiato,

oltre che fondatore e organizzatore del Montelago Celtic Festival, infine, spazio inoltre alla mostra fotografica curata dal fotografo maceratese Riccardo Vallesi. L’evento è gratuito e ad ingresso libero.

d. p.