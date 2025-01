A San Ginesio arriva il liceo del Made in Italy

Aprirà a San Ginesio, all’istituto omnicomprensivo Gentili – Tortoreto, il nuovo liceo del Made in Italy. La novità sarà presentata venerdì 10 alle 18 nell’aula magna dell’istituto, nel Salone dell’Ostello, in un incontro aperto a tutte le famiglie e gli interessati: sarà un’occasione per far conoscere il corpo docente, scoprire il piano di studi e porre domande sul percorso formativo.

"A partire da quest’anno, il liceo del Made in Italy nel Maceratese è presente anche nell’entroterra con un’offerta formativa di qualità" assicura la dirigente scolastica Brigida Cristallo (nella foto). Il termine delle iscrizioni è slittato di quindici giorni, quindi sarà possibile iscriversi a partire dalle 8 del 21 gennaio fino alle 20 del 10 febbraio. "L’apertura del liceo del Made in Italy nel nostro omnicomprensivo è un successo che conferma l’importanza dell’istituto – ha aggiunto il sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco – e lo pone all’avanguardia per la qualità dell’offerta formativa. Lo studio dei processi di internazionalizzazione, degli strumenti di gestione d’impresa, delle tecniche e le strategie del mercato del made in Italy è fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro. Al passo con i tempi".

Il liceo del Made in Italy mira a promuovere la cultura italiana, a favorire l’internazionalizzazione e a sviluppare competenze pratiche; attraverso laboratori e stage in aziende locali, gli studenti avranno l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite. Il programma prevede corsi di studio incentrati su discipline come storia dell’arte e del design, scienze giuridiche ed economiche per il made in Italy; collaborazioni con esperti del settore e aziende locali per stage e progetti pratici; eventi e manifestazioni per promuovere le eccellenze del territorio. La scuola ha evidenziato le ore in più di Pcto, alternanza scuola-lavoro.

"Sono entusiasta perché ampliamo la proposta educativa – ha proseguito la preside –. Una scelta che punta a rilanciare, ridare sostegno e ossigeno all’entroterra. Crediamo fino in fondo nella rinascita di una zona che ha origini prestigiose. Già diversi ragazzi che frequentano il nostro liceo scientifico arrivano da fuori provincia".

L’intento è coinvolgere nel progetto anche la Camera di commercio e l’Its (Istituti tecnologici superiori) Academy del territorio.

Il nuovo indirizzo lo scorso anno era stato attivato dall’istituto Matteo Ricci di Macerata, ma non aveva avuto iscritti: in tutte le Marche, c’erano state solamente otto domande per la nuova scuola, e nessuna nella provincia.

Lucia Gentili