A San Marone il ricordo di Guidarelli

Toccante cerimonia nel cimitero di San Marone, dove è giunta Maria Grazia Guidarelli (85 anni) figlia del partigiano Secondo Guidarelli, ucciso dai tedeschi a Sassoferrato. Secondo aveva lavorato a Civitanova come ferroviere. Ebbe la casa distrutta nei bombardamenti del 1943. Sempre presente nelle cerimonie del 25 Aprile e non solo la signora Maria Grazia, dopo quasi un anno di assenza da Civitanova, è tornata con un gruppo di volontarie dell’Avuls di Macerata, per una visita al Sacrario dei Partigiani dove è ricordato anche suo padre. Presente anche Amedeo Regini dell’Anpi. "Avendo perso tutto, a papà non restò - ha ricordatola figlia ­ – che trasferirsi a Sassoferrato, con mamma e me nella casa colonica dei genitori. Purtroppo in un frangente tragico un drappello di tedeschi fece fuoco su mio padre che era amico di partigiani del luogo".