"A San Marone si parlava già di un resto bellico, ma d’aereo"

Di residuati bellici nella zona di Villa Eugenia si è sempre parlato. A Civitanova ne sono state trovate tante nel centro, frutto dei bombardamenti degli alleati che risalivano lo stivale per liberarlo dai nazifascisti. Molte anche le mine finite nelle reti da pesca dei nostri motopescherecci. L’ultimo ritrovamento di bomba, peraltro, è piuttosto recente. Una ventina di anni fa o giù di lì. A riportarla alla luce fu una ditta civitanovese intenta a fare dei lavori di riqualificazione nei giardini del Lido. Era una delle tante bombe sganciate dagli Alleati che hanno causato in città lutti e danni. A San Marone, dicevamo, se ne parlava molto in passato. Gianfranco Dolci (nella foto), ex assessore comunale, era tra quelli, come tanti allora, che frequentavano il parco della villa quando l’amministratore dei beni Bonaparte, il conte Bucci, ne lasciava libera frequentazione in occasione di feste popolari o di partito. "Sì, tutti parlavano di un residuato bellico – racconta Dolci –, ma si pensava a un’ala d’aereo tedesco o anglo-americano, rimasto incastrato tra i rami di un pino. Anzi, qualcosa sembra si vedesse anche da terra, ma i pini erano alti e nessuno gli dava importanza. Quella zona era molto frequentata anche da parte di ragazzi che andavano lì per tirare quattro calci al pallone o, magari, perché c’erano alberi di prugne e albicocche che nessuno curava. Venivano da lì le testimonianze sulla presenza dei residuati di guerra, tra esse anche quella del custode della villa. Il dubbio è rimasto sempre tale, nessuno ha pensato mai di chiarire". Che c’entri con questa storia l’ordigno rinvenuto?

Giuliano Forani