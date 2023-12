A S.Angelo in Pontano un museo unico

A Sant’Angelo in Pontano si può ammirare un museo unico nel centro Italia: "Presepi da tutto il mondo", museo tipologico permanente del presepe d’autore – "Collezione Cassese". Aperto nel giorno dell’Immacolata, è visitabile fino al 7 gennaio; nei giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30 su appuntamento, nei festivi dalle 15.30 alle 18.30. Si trova nei sotterranei del teatro Angeletti. Pezzi diversissimi per dimensioni e materiali, appartenenti a Domenico Cassese (terracotta, cartapesta, molliche di pane, vetro, ossi di seppia, foglie di granturco ecc.) danno il senso dell’appassionata ricerca del collezionista. Per info e prenotazioni 3335740155, presepisantangeloinpontano@gmail.com. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sant’Angelo in Pontano.