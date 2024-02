A Sanremo anche canti folk

Con i canti della tradizione marchigiana, Li Matti de Montecò saranno al Festival nazional-popolare per antonomasia. Sabato una decina di membri dell’attivissimo gruppo folk di Montecosaro trascorreranno una inedita e speciale giornata a Sanremo, protagonisti nella città dei fiori di una serie di iniziative legate al Festival (proprio nella giornata decisiva). Li Matti de Montecò saranno ospiti di emittenti radiofoniche e vetrine istituzionali e faranno conoscere la loro attività di recupero, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni popolari marchigiane. Avranno modo anche di esibirsi, danzando allegramente il saltarello e gli altri balli dei nostri avi. Gli amici e i curiosi potranno ascoltare il ritmo dei suoni tradizionali maceratesi nonché vedere Li Matti de Montecò seguendo le diretta streaming sull’app di Radio Sanremo. Inizialmente si fermeranno in piazza Borea (dove verranno posizionate le emittenti radiofoniche), invitati da Icn Radio che è l’unica radio italiana 24 ore su 24 presente negli Stati Uniti. Quindi raggiungeranno Casa Sanremo e successivamente piazza Bresca dove la Regione avrà una sua postazione. Grazie alla Camera di commercio infatti le Marche sono presenti a Sanremo per promuovere il nostro territorio.

Andrea Scoppa