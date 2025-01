A Santa Croce l’ultimo saluto a Lorenzetti

Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Lorenzo Lorenzetti, il meccanico maceratese scomparso improvvisamente la mattina del 6 gennaio dopo essersi sentito male nella sua abitazione a Villa Potenza. Nella mattinata di ieri il medico legale Antonio Tombolini ha eseguito l’autopsia sulla salma del 48enne, che da lunedì si trovava all’obitorio dell’ospedale di Macerata. La procura aveva disposto l’autopsia sulla salma per fare luce sulla cause del decesso. Dagli accertamenti svolti dal medico legale, è stato un malore fatale ad uccidere il meccanico maceratese, molto conosciuto in città per la sua professione. Oggi pomeriggio, alle 16, l’addio nella chiesa di Santa Croce, partendo dall’obitorio dell’ospedale di Macerata. Lorenzetti lascia il papà Giancarlo, la figlia Laura, la compagna Marica e la sorella Lucia. Il 47enne era titolare dell’omonima officina in via Kennedy, a Sforzacosta, lungo la Carrareccia. Per anni, prima di avviare la sua attività, aveva lavorato insieme al padre e allo zio nell’officina nel quartiere Pace. La tragedia era avvenuta lunedì, l’allarme era scattato intorno alle 9 nell’abitazione dove Lorenzetti viveva. A lungo gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo. Non c’è stato nulla da fare, purtroppo.

Chiara Marinelli