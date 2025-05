A Sarnano arriva Makkecamp: 200 atleti con i campioni del volley

Un camp estivo di pallavolo che porterà a Sarnano oltre 200 giovani atleti, provenienti non solo dall’Italia ma anche da vari paesi europei, per allenarsi con i grandi nomi del volley nazionale e internazionale. Si chiama "Makkecamp" ed è stato presentato ieri a Sarnano dal sindaco Fabio Fantegrossi e dall’assessore al turismo Giorgio Eleuteri; erano presenti, tra gli altri, anche i pallavolisti Caterina Bosetti, Lucia Bosetti, Osmany Juantorena e il tecnico della Lube Giampaolo Medei, che hanno portato il loro entusiasmo per un progetto che unirà sport e crescita personale per i giovani partecipanti. Si svolgerà dal 15 giugno al 5 luglio.

Il progetto, promosso dall’associazione Doppio Più con il sostegno dell’amministrazione, è strutturato su tre settimane di attività intensive. Tra i coach e gli ospiti di eccezione ci saranno Angelo Lorenzetti (head coach Sir Safety Perugia), Giampaolo Medei (head coach Lube Volley Civitanova), Marco Gaspari, Valerio Lionetti, Romano Giannini, Nicola Bacaloni. i tecnici pluripremiati Giuseppe Bosetti e Franca Bardelli alla direzione tecnica. E tra i superospiti Caterina e Lucia Bosetti, Luciano De Cecco, Cristina Chirichella, Osmany Juantorena, Massimo Colaci. "Un progetto che dà valore al nostro territorio – ha commentato il sindaco Fantegrossi –, accogliendo sportivi da tutta Italia e oltre. Crediamo nello sport come volano turistico e culturale, e il MakkeCamp rappresenta un’opportunità straordinaria". "Abbiamo colto al volo questa occasione. Sarnano è il luogo ideale per un turismo sportivo di qualità, e questa iniziativa avrà ricadute economiche significative per il paese" ha aggiunto l’assessore Eleuteri. Matteo Carancini, referente organizzativo, ha evidenziato che le iscrizioni sono ancora aperte anche se i posti rimasti sono pochi: "Abbiamo circa 200 iscritti equamente divisi nelle tre settimane. Molti arrivano da fuori regione e anche dall’estero. È per noi motivo di orgoglio e contiamo di riconfermarci anche nei prossimi anni".

Non solo sport: sono previsti momenti di socializzazione, serate aperte alla cittadinanza con i campioni ospiti, attività outdoor, piscina, passeggiate nei Sibillini, e una grande serata gastronomica all’aperto, in collaborazione con l’azienda Monterotti e i ristoranti locali. I ragazzi saranno ospitati tra Hotel Terme e Brunforte, mentre l’alimentazione sarà curata dallo chef del ristorante La Marchigiana. Il grande volley, tra benessere e scoperta del territorio, ai piedi dei Sibillini.

