"A Scossicci cambiate la raccolta dei rifiuti"

"Possiamo tentare di risolvere i problemi che riguardano il conferimento dei rifiuti della raccolta differenziata, a Scossicci, allungando di domenica l’orario di apertura dell’isola ecologica fino alla sera. Ma se volete che i cassonetti della spazzatura siano di nuovo messi lungo le strade, allora non se ne parla". E’ stato questo il messaggio lanciato ieri pomeriggio dall’assessore ai Lavori pubblici e all’Ecologia, Lorenzo Riccetti, durante l’assemblea pubblica svolta a Palazzo Volpini per discutere le criticità del quartiere Scossicci-Del Sole. L’incontro è stata chiesto dalla giornalista Anna Maria Morsucci che nei giorni scorsi si era fatta portavoce, sulle nostre colonne, di circa una ventina di villeggianti, i quali hanno la seconda casa proprio a nord di Porto Recanati e si dicevano scontenti per il degrado della zona, soprattutto per la questione dei rifiuti. E nel confronto in Comune tra le parti, i toni si sono decisamente alzati a più riprese. Erano presenti il sindaco Andrea Michelini, gli assessori Sonia Alessandrini e Stefania Stimilli, oltre ai consiglieri di maggioranza Alessio Sampaolesi e Gianluigi Serena. All’appello ha risposto anche il comitato di quartiere Scossicci-Del Sole, con la presidente Barbara Luconi, il vice Marco Giantomassi e gli altri membri del direttivo Annalisa Palanca e Sabrina Casson.

"I nostri problemi non devono emergere solo a fine della stagione – ha recriminato una villeggiante –, ma sarebbe opportuno parlarne a inizio estate per risolverli in tempo". Mentre altri villeggianti hanno poi chiesto alla giunta di ripristinare i cassonetti differenziata per strada e di togliere la raccolta porta a porta dei rifiuti, che a loro avviso non sarebbe per nulla efficace. Inoltre, è stato sottolineato che di domenica l’isola ecologica a Scossicci è aperta solo fino alle 11 e quindi riapre il lunedì mattina, creando problemi per chi vuole buttare la spazzatura. Tuttavia ci sono stati momenti di tensione, in particolare tra un villeggiante e un membro comitato di quartiere, con quest’ultimo che ha così abbandonato l’aula.

Invece, il sindaco Michelini ha precisato "che la scelta di togliere i cassonetti è stata voluta, per via degli abbandoni selvaggi dei rifiuti. Infatti, sono stati beccati loretani e operai di ditte edili che abbandonavano sacchetti e ingombranti lungo le vie. Perciò, noi andiamo avanti con una battaglia di civiltà". Per questo è arrivata la proposta dell’assessore Riccetti, che ha pure dato un’altra novità. "Nel nostro biciplan è previsto una nuova pista ciclabile che attraverserà tutta la litoranea (il lungomare Scarfiotti, ndr) – ha precisato –. Ora stiamo lavorando al primo pezzo, che andrà dalla foce del Musone fino all’altezza del ristorante Da Fabietto". "Voglio il confronto con voi, perché con queste segnalazioni possiamo migliorare la situazione", ha concluso il sindaco Michelini.