A scuola con il whisky. Bottiglia nello zaino scoperta da un prof, nei guai un ragazzino

Dopo il grave episodio di intossicazione alimentare, che ha coinvolto circa 70 studenti in gita, un nuovo caso scuote la comunità scolastica di Recanati. Questa volta l’allarme arriva direttamente dai banchi di scuola: un ragazzo – minorenne – è stato sorpreso in classe con una bottiglia di whisky nascosta nello zaino. Il fatto è accaduto all’Iis Mattei e ha suscitato preoccupazione tra docenti, studenti e famiglie. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe estratto la bottiglia davanti ai compagni, attirando così l’attenzione dell’insegnante presente in aula. Subito dopo, sono stati informati la dirigenza e il vicedirigente i quali hanno richiesto al ragazzo di aprire anche il proprio armadietto personale dove, per fortuna, non hanno trovato nulla.

La bottiglia era già aperta e a metà, segno che probabilmente il contenuto era già stato consumato almeno in parte, nonostante ciò, non sono stati effettuati test alcolici sullo studente. La scuola ha immediatamente adottato provvedimenti disciplinari, inserendo una nota a carico del ragazzo. Quest’ultimo era già stato segnalato pochi giorni prima per un altro episodio di cattiva condotta: aveva lanciato una penna contro una parete di un’altra classe, causando la rottura della stessa e sporcando il muro. Per questo motivo, nel giro di pochi giorni ha ricevuto due note disciplinari. La situazione è ancora in fase di valutazione e fino a venerdì scorso non era stata ancora ufficializzata una sospensione. Tuttavia, l’istituto sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di ulteriori misure disciplinari.

L’episodio solleva nuovamente il problema del consumo di alcol tra gli adolescenti, evidenziando come in alcuni casi i ragazzi tendano a sfidare le regole scolastiche con atteggiamenti di emulazione e spettacolarizzazione sui social. Secondo alcune testimonianze, infatti, il ragazzo stava anche scattando delle foto con la bottiglia in mano, alimentando il sospetto che il gesto non fosse solo un atto di ribellione personale, ma anche un tentativo di mettersi in mostra.