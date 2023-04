"A scuola di vita", Premio Inclusione 3.0 all’istituto agrario

Il Premio nazionale Inclusione 3.0 all’istituto agrario Garibaldi. Ad assegnarlo è stata la commissione scientifica dell’Università di Macerata, presieduta dalla prof Catia Giaconi, per il progetto "A scuola di vita". Il premio è stato consegnato dal prefetto Flavio Ferdani alle prof Stefania Migliozzi, Michela Pietrella e Carla Fammilume. Promosso e attuato dall’istituto Garibaldi, il progetto rappresenta un esempio di progettazione didattica volta alla valorizzazione della diversità e allo sviluppo delle potenzialità di ogni studente, e prevede una serie di laboratori creativi in cui tutti gli alunni possano potenziare la propria autonomia e sviluppare competenze per la futura vita extrascolastica. Con questa motivazione è stato attribuito il riconoscimento. L’istituto sta promuovendo, attraverso attività condivise, un percorso multisettoriale di riflessione sulla diversità, con la volontà di affrontare il complesso tema dell’inclusione.