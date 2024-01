"A scuola insegniamo la legalità"

"L’idea che noi adulti possiamo abbassare i nostri occhi e magari guardare da un’altra parte, non ci sfiora", ha sottolinearlo è stato il dirigente scolastico dell’Ipsia "F. Corridoni" Gianni Mastrocola, dopo che martedì è stato fiutato dai cani antidroga dei carabinieri, un involucro di plastica contenente cinque dosi di hashish del peso totale di 3,25 grammi, abbandonato vicino a un albero davanti alla sede di Corridonia, forse gettato da uno studente alla vista delle pattuglie.

"Questa scuola è un luogo di accoglienza e protezione delle studentesse e degli studenti – ha rimarcato Mastrocola –. Un ambiente che si sostituisce alle famiglie per il periodo in cui questi ragazzi ci vengono affidati e non genera solo istruzion, ma anche educazione, rispetto delle regole, senso di appartenenza alla comunità, senso di legalità. Si occupa anche di far in modo che tutto questo venga messo in atto. Svolgiamo progetti con personale competente, talvolta con la presenza di agenti delle varie forze di polizia, non ci si sofferma sulla sola teoria, ma si va anche nella pratica".

I controlli rientravano nell’ambito dell’operazione "Scuole sicure", avviata dall’inizio dell’anno scolastico dalla Compagnia di Macerata. "Sono stati dibattuti già lo scorso anno temi specifici come adolescenza, bullismo, non discriminazione, violenza di genere, uso di stupefacenti e alcolici – ha aggiunto il dirigente –. Come persona e dirigente mi preoccupo della loro salute e degli approcci sbagliati a cui i ragazzi possono essere esposti. Saltuariamente, vengono svolti servizi preventivi e controlli esterni alla scuola effettuati di routine dalle forze dell’ordine in tutte le regioni d’Italia, per disposizione del ministero dell’Interno e vengono incentivati all’interno della scuola attraverso nuclei cinofili specializzati. Questi controlli sono importanti e ci tengo a ribadirlo, rientrano in una sinergia di sistema di sensibilizzazione".

A Corridonia l’istituto è frequentato da circa 400 studenti e studentesse, e nelle due sedi coordinate, ossia Macerata e Civitanova, ce ne sono altri 200 complessivi. "Vorrei che questo fosse messo in evidenza: 400 a Corridonia, e tutti i giorni cerchiamo di trasmettere loro legalità e rispetto dell’altro – ha precisato Mastrocola–. Stiamo cercando di ‘svecchiare’ una certa idea e ‘immagine’ dell’istituto professionale. È vero che c’è sempre da migliorare, abbiamo il dovere di farlo, ma la strada affinché i ragazzi guardino al mondo con occhi consapevoli non è mai in discesa".

Diego Pierluigi