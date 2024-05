A scuola si coltivano erbe e ortaggi con l’iniziativa "Natura e ambiente"

Dalla collaborazione tra l’Iis Bonifazi-Corridoni di Civitanova e la Adriatica Oli, azienda del territorio con sede a Montecosaro, è nato uno straordinario progetto di educazione ambientale, civica e di inclusione, "Natura e ambiente", che si è concluso il 10 maggio con un incontro nell’Auditorium della scuola e un momento di festa tra gli studenti e Tommaso D’Angelo, che ha presentato mission e attività dell’azienda.

Il progetto, coordinato dal professor Mario Menghi, si è sviluppato in cinque incontri guidati dall’esperta Martina Zura Puntaroni, imprenditrice agricola e, tra l’altro, una ex studentessa dell’istituto, a cominciare dal 2 febbraio, quando un gruppo di ragazzi di varie classi è andato alla riscoperta delle preziose erbe spontanee lungo la pista ciclopedonale vicina alla scuola. Nei successivi appuntamenti sono state preparate e riempite, con del terriccio, delle vasche, nel giardino della scuola, dove sono poi state piantate diverse erbe aromatiche e alcune piantine di insalata, fava, carote e fragole, che a maggio hanno prodotto dei frutti dolci e gustosi; senza dimenticare la sistemazione e la potatura di alcuni ulivi. Nel corso dell’evento del 10 maggio i ragazzi delle classi coinvolte, dopo i saluti della preside, Daniela Bilgini, che si è complimentata per il lavoro svolto, hanno ascoltato con attenzione e interesse il racconto di D’Angelo sulla AdriaticaOli, azienda che da quarant’anni, in anticipo sui tempi, concretizza la cosiddetta "economia circolare".