A scuola si parla di femminicidio con due esperte

Si occuperà di violenza di genere e femminicidio l’assemblea d’istituto del "E. Mattei" di Recanati convocata per martedì al Pala Cingolani-Pierini. Il tema, richiesto dai rappresentanti d’istituto degli Studenti, sarà affrontato con l’ausilio di due esperte individuate dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Recanati: Margherita Carlini, psicologa e criminologa e responsabile dello sportello antiviolenza cittadino, e Chiara Marconi, assistente sociale comunale.

"L’incontro – spiega la dirigente della scuola nella nota inviata agli studenti, alle famiglie e ai docenti – è pensato come azione di prevenzione e contrasto dei due fenomeni. Per questo si chiede ai docenti di italiano, diritto ed educazione civica di sensibilizzare il giorno prima gli studenti sulle tematiche affrontate e di far preparare almeno due domande per classe".