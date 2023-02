A scuola s’insegna anche la sicurezza stradale Polizia municipale in cattedra per una lezione

Noi ragazzi di terza media stiamo studiando la sicurezza stradale. A 14 anni potremo anche guidare un motorino, ma siamo già pedoni e ciclisti: è dunque un tema a noi molto vicino e la polizia municipale ci ha spiegato dettagliatamente come ci si comporta nel traffico.

La sicurezza in strada è una cosa seria, ne va della nostra vita e di quella altrui! Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e, non rispettando regole e limiti, le conseguenze sono gravi.

Con le professoresse di Lettere abbiamo visto che il Codice della Strada riguarda anche pedoni e ciclisti: salire sulla bicicletta in due, guidarla sui marciapiedi, sulle strisce pedonali o senza il casco sono comportamenti pericolosi. Con la professoressa di Arte abbiamo ideato cartelli stradali sul divieto di guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in Scienze abbiamo parlato di mobilità sostenibile: solamente l’1,3% dei cittadini delle Marche usa la bici per spostarsi e, fra i bambini, solo il 2,8% va a scuola in bici.

Abbiamo perciò scritto una lettera ai futuri alunni di prima media, invitandoli ad usare questo mezzo, dato che oltretutto nel nostro paese c’è una bella pista ciclabile inaugurata lo scorso anno.

Le classi 3ªA, 3ªB, 3ªC e 3ªD