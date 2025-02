A secco la stazione di rifornimento a Cingoli. Disagi per privati e mezzi di soccorso

Arrivare in auto a Cingoli pensando che sia possibile effettuare un rifornimento di carburante è un’ipotesi plausibile, ma irrealizzabile: è inattivo da giorni l’unico distributore (foto) nel capoluogo, a ridosso del centro e a pochi metri da Porta Piana, stridente contrasto tra la solennità del monumento e la contingente situazione dell’impianto. Già assente per malattia il gestore poi recentemente deceduto, mettere nel serbatoio benzina o gasolio era possibile con il self-service. Esaurite le scorte, rimangono a secco le pompe. Se chi viene a Cingoli ha problemi di rifornimento, figurarsi i residenti: per privati, servizi di soccorso e aziendali, far benzina o nafta significa dover percorrere una quindicina di chilometri verso Macerata o una diecina in direzione di Jesi. La stazione di servizio appartiene a un’azienda petrolifera privata: su una pompa e sull’apparecchio del self service sono ben visibili cartelli attestanti che l’impianto è "Fuori servizio. Per informazioni telefonare al numero verde 800987887". Gentili voci registrate rispondono invitando a eseguire una serie di digitazioni, che permettono di avere ampie notizie, ma non relative al problema-rifornimento.

L’amministrazione comunale ha ripetutamente evidenziato alla compagnia petrolifera il problema che al momento rimane tale. Si confida nella sollecita attenzione dell’azienda, per ovviare ai disagi dell’utenza, valutando pure il discapito per l’importanza turistica di Cingoli.

Gianfilippo Centanni