A settembre gli alunni torneranno alla scuola San Vito: "Ci siamo"

Mancano veramente soltanto le rifiniture alla scuola "San Vito" di Recanati e questa volta la campanella dell’avvio del nuovo anno scolastico a settembre risuonerà per i bambini della scuola d’infanzia e per gli alunni della primaria e della secondaria nell’edificio del XVI secolo che si trova nel centro storico cittadino. Il sindaco Antonio Bravi infatti rassicura tutti: "Il cantiere sarà completato in tempo per consentire il rientro delle classi con l’inizio del nuovo anno scolastico".

Questo grazie anche all’ulteriore contributo di 330mila euro ottenuto dall’Ufficio ricostruzioni regionale che va a valere ancora sui fondi residui relativi alla ricostruzione post-sisma del 1997.

"L’importo – spiega Bravi – andrà a coprire la maggiore spesa dell’intervento a seguito dell’aumento dei prezzi delle materie prime, particolarmente marcato in edilizia, e si aggiunge ai 2,5 milioni iniziali. Abbiamo adottato in giunta una variazione di bilancio urgente (che sarà ratificata stasera in Consiglio comunale, ndr) proprio per garantire alla ditta appaltatrice il pagamento degli importi dovuti per la compensazione dei prezzi riferite agli stati d’avanzamento già approvati e liquidati e per provvedere all’affidamento di forniture e lavori necessari al completamento del progetto. Mancano ancora pochi lavori interni, ma gli impianti sono stati già tutti realizzati, è stata fatta la tinteggiatura e posato il pavimento. Durante i mesi estivi provvederemo al trasloco degli arredi scolastici e a riorganizzare il servizio trasporti e per settembre gli studenti potranno riprendere posto nelle loro vecchie aule".

Come si ricorderà i lavori di miglioramento sismico del complesso San Vito sono in corso dall’ottobre del 2020 e inizialmente il termine ultimo per la conclusione dei lavori era stato stabilito per il Natale 2021, poi prorogato prima per maggio e poi per Natale 2022 e, infine, il termine – si spera a questo punto definitivo – è stato fissato per l’inizio del nuovo anno scolastico previsto per settembre. La chiusura del cantiere comporterà al Comune di non versare più finalmente al privato il canone di locazione, fissato a suo tempo a 45.750 euro per ogni anno scolastico, ritenendo congruo il costo di 2.50 euro al metro quadrato, per il capannone industriale di Squartabue adattato a ospitare temporaneamente la scuola secondaria di primo grado San Vito. Ciò comporterà anche il rientro di alcune classi della materna dislocate prima al Campus Infinito e poi, nell’ultimo anno, al Salone del Popolo di Corso Persiani.

Antonio Tubaldi