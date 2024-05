A spasso con Fido, pronte le nuove regole

Tolentino ha approvato il regolamento comunale per la tutela del benessere animale e ora lancia una campagna informativa di prevenzione affinché i cittadini rispettino le norme basilari della convivenza civile. Obiettivi: sicurezza e decoro urbano. Il nuovo regolamento è stato presentato ieri in conferenza dal sindaco Mauro Sclavi e dai consiglieri comunali Giordano Tasselli, Mirko Angelelli, Alba Mosca e Luigino Luconi. Erano presenti anche gli assessori Flavia Giombetti (con il suo cagnolino Peter) e Elena Lucaroni. Un’attenzione particolare è stata chiesta per i bisogni degli amici a quattro zampe.

L’articolo 13 infatti si concentra sulla raccolta delle feci da parte di proprietari e detentori (sono esentati non vedenti e disabili non accompagnati); inoltre bisogna fare il possibile per non far urinare il proprio cane in luoghi dove crea disagio ai cittadini, come gli ingressi di case e negozi. "Battaglia che dura da anni", ha spiegato Luconi. "Tutto è partito dall’esigenza di modificare un’ordinanza del 2009 firmata dall’allora sindaco Ruffini che vietava di far entrare i cani nei parchi pubblici, essendo questa superata da varie sentenze del Tar – ha spiegato il consigliere Tasselli -. Nel giugno 2023 il documento è stato approvato in Consiglio all’unanimità ed è entrato in vigore. Ma abbiamo notato che alcune norme non sono state comprese da alcuni cittadini. L’appello è che vedano il documento, a tutela e nel rispetto degli animali e degli spazi pubblici, che sono di tutti, come marciapiedi, vie e giardini. Da qui la campagna informativa".

Ha ringraziato per il contributo anche Angela Marcelli della commissione ambiente e il consigliere Antonio Trombetta. "È stato un lavoro corale – ha aggiunto Angelelli -. Raccomandiamo, soprattutto nelle aree di gioco per bambini, di tenere i cani al guinzaglio. Perché ad esempio ho visto che al Parco Isola d’Istria a volte questo non succede". Il Comune destina all’attività motoria dei cani "aree di sgambamento", dove possono essere lasciati liberi senza museruola. "Invito a prendere visione del documento anche sul fronte gatti, problema sentito in centro storico", ha detto Mosca.

Chi contravviene alle disposizioni del regolamento è passibile di sanzione amministrativa, da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. "È giusto che chi ha sbagliato paghi – è intervenuto il sindaco -, senza pesare sulle casse comunali. Non possono sempre pagare tutti". Il regolamento completo si può scaricare dal sito del Comune o con il QR Code dai volantini in giro per la città.