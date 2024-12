A spasso con la bici rubata a un pensionato, nei guai un 47enne

Girava in bici sulla strada statale a Porto Recanati, ma una volta fermato dai carabinieri è emerso che quel mezzo era stato rubato. Nei guai è finito un 47enne pakistano, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, che si è beccato una denuncia per ricettazione. Tutto è iniziato pochi giorni fa, quando un anziano del posto si era rivolto ai militari di Porto Recanati depositando una querela, perché gli era stata rubata la bicicletta. Da lì sono partite le indagini dei carabinieri di Porto Recanati.

Il pakistano è stato notato a spasso per la statale, all’altezza di via Gramsci, in sella a una bici e subito è scattato il controllo. E dagli accertamenti è presto venuto fuori che il mezzo a due ruote era proprio quello che era stato sottratto nei giorni scorsi all’anziano. Dopo le formalità di rito, la bicicletta è stata restituita al proprietario, davvero contento per essersi riappropriato del suo mezzo. Mentre il 47enne è stato condotto in caserma e se n’è uscito poco dopo con una denuncia a suo carico.