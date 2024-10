A spasso durante il lockdown. Condannato per le offese agli agenti

Accusato di aver minacciato due agenti di polizia durante un controllo avvenuto nel periodo del lockdown, quando Civitanova era in "zona rossa", e di averli insultati prendendosela pure con delle persone che stavano lì e avevano assistito alla scena. Per questo è stato condannato a quattro mesi e dieci giorni di reclusione, con la sospensione condizionale, un 67enne civitanovese, Giuseppe Calderoni. È quanto ha deciso l’altro ieri in tribunale a Macerata il giudice Vittoria Lupi. L’uomo, difeso dall’avvocato Simone Santoro, ora dovrà anche risarcire le due parti offese e pagare le spese legali.

L’episodio risale al 10 marzo del 2021. Gli agenti del commissariato di polizia stavano controllando tre persone che, violando le disposizioni volte a contenere l’epidemia del Covid-19, erano riunite e sedute su una panchina in piazza Gramsci. Tra questi c’era anche il 67enne, che era stato ammonito a parole e invitato a fare rientro a casa.

Ma lui aveva reagito in malo modo e, agitato, si era rifiutato di fornire le proprie generalità. Invitato a salire nell’auto della polizia per procedere all’identificazione, il civitanovese si era divincolato da uno dei due poliziotti, urlando contro gli agenti e insultandoli: "Come ti permetti di mettermi le mani addosso? Ora vi denuncio, vediamo un po’ come va a finire questa storia. Non ti preoccupare, vedrai che ti sistemo io". Poi si sarebbe messo a urlare anche contro alcune persone presenti in quel momento, che stavano filmando la scena con il loro cellulare.

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare le generalità, è stato condannato. "Una sentenza incomprensibile – commenta l’avvocato Santoro – in relazione alle risultanze processuali. Attendiamo le motivazioni, sicuramente faremo appello".