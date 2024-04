A tavola il pesce locale

Quarto incontro pubblico del Progetto di Assoittico, sul tema ‘Campagna di educazione alimentare al consumo del pesce dell’Adriatico a Km 0’ organizzato con l’associazione Agorà, con il Comune di Civitanova, con la Capitaneria di Porto, la cooperativa Grande pesca e Piccola pesca, l’Adiconsum, Legambiente e Wwf, e con il patrocinio della Regione Marche, è andato in scena al mercato ittico, una tappa di una stratega più ampia avviata nel 2021 sulla ‘Pulizia del mare, legalità, educazione alimentare’.

L’obiettivo emerso dal confronto è quello di portare sempre più pesce dell’Adriatico nelle mense scolastiche e nei ristoranti perché senza concentrazione di mercurio - come in pesci più grandi di altri mari - perché non antibiotico-resistente come quelli di acquacoltura, perché ricco di nutrienti sani per l’organismo di bambini e adulti. Tutti aspetti spegnato con argomentazioni scientifiche dal biologo marino Luca Bolognini, responsabile della sede Cnr Irbim, da Francesco Renzi e Maurizio Catitti del Servizio igiene degli alimenti dell’Ast di Macerata, e da Elena Andrenacci nutrizionista.

Prossimo incontro a settembre, con la vice ministra dell’Ambiente Gava. Si parlerà della raccolta delle plastiche in mare, premiando i pescatori con la legge Salvamare, e nel fiume Chienti con la prevenzione di immissioni nocive e opportune barriere tecnologiche per catturare soprattutto il polistirolo. La campagna proseguirà in autunno nelle scuole cittadine con relazioni degli esperti.