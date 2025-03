A teatro arriva Storefront Church

Domenica, alle 21.30, il Teatro delle Logge di Montecosaro diventa il palcoscenico di una serata unica, un’esclusiva per l’Italia: Storefront Church, il progetto visionario di Lukas Frank. "Un concerto cinematografico tra fede e memoria – annunciano gli organizzatori –. Da Los Angeles a Montecosaro, Lukas Frank porta con sé il suo universo sonoro, in bilico spiritualità e introspezione. Il suo ultimo lavoro, Ink & Oil, non è solo un disco, ma un viaggio". Il paese, grazie alla rassegna MountEcho, è crocevia della musica internazionale. "La rassegna è un fiore all’occhiello della nostra proposta culturale – sottolinea il sindaco Lorella Cardinali –, un appuntamento che attrae pubblico da tutta Italia e dona al nostro territorio un valore culturale e artistico inestimabile". La biglietteria aprirà alle 20.30, e i biglietti sono già disponibili in prevendita su Vivaticket.