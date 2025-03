"A teatro bambini!". La storia del Gruffalò in scena al Vaccaj

Domani, alle 17, sarà un classico della letteratura per l’infanzia presentato dalla Fondazione Aida di Verona a incantare il pubblico di "A teatro bambini!", la rassegna dedicata al teatro per ragazzi e famiglie organizzata da Compagnia della Rancia per il Vaccaj di Tolentino. "Il Gruffalò", personaggio creato da Julia Donaldson e Alex Scheffler, arriverà a Tolentino, in esclusiva regionale, per regalare uno spettacolo fatto di canzoni, trovate divertenti e coinvolgimento del pubblico. Verrà raccontata sotto forma di musical una storia molto cara ai piccoli lettori, che ritroveranno nei costumi e negli elementi scenici le illustrazioni di questo best seller per ragazzi. Fondazione Aida ha deciso di creare una propria versione teatrale, proponendo uno spettacolo musicale nuovo ma fedelissimo ai testi e alle illustrazioni originali.