"A teatro con mamma e papà", all’Annibal Caro appuntamento con "Cappuccetto red" di Matuta

Domani alle 17 quinto appuntamento con la rassegna "A teatro con mamma e papà", la stagione di spettacoli per bambini e famiglie promossa dal Comune di Civitanova, dall’Azienda Teatri e da Proscenio Teatro Ragazzi, con la direzione artistica di Marco Renzi. In scena la compagnia laziale Matuta Teatro, vincitrice dell’ultima edizione del festival nazionale del teatro per ragazzi Città di Padova. Gli attori porteranno sul palco dell’Annibal Caro, "Cappuccetto red", una divertentissima versione di una delle storie più conosciute al mondo, ideata da Julia Borretti per la regia di Titta Ceccano. Lo spettacolo sarà anticipato dall’assegnazione di libri e biglietti omaggio per il cinema di Civitanova. La biglietteria sarà aperta dalle 15.30. Biglietti anche su www.ciaotickets.com. Info e prenotazioni: 335.5268147.