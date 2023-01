"A teatro con mamma e papà": all’Annibal Caro va in scena Pinocchio

Preceduta dai sold out dei primi due appuntamenti, torna all’Annibal Caro la rassegna ‘A teatro con mamma e papà’. Il nuovo appuntamento, in cartellone domenica (ore 17), è ispirato alla più famosa e conosciuta storia di tutti i tempi: Pinocchio. Sul palco la compagnia ‘Accademia Perduta-Romagna Teatri’ di Forlì. Lo spettacolo è liberamente tratto dall’opera di Collodi, con attori e figure animate, capace di condurre il pubblico dentro le fantastiche avventure del più famoso burattino di legno, di coglierne lo spirito e la capacità visionaria che ne scaturisce. Un allestimento di grande poesia e magia. Le prenotazioni per i posti proseguiranno fino al giorno di spettacolo e i numeri da chiamare sono: 0734.440348 (da lunedì al venerdì con orario 9-14); dopo le ore 14 è disponibile il numero 335.5268147. Ingresso unico 6 euro e promozione per gruppi a partire da dieci persone con 5 euro a biglietto. Come sempre, lo spettacolo verrà preceduto dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti tramite consegna all’ingresso di un numero di riferimento.L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura, dai Teatri di Civitanova e da Proscenio Teatro, per la direzione artistica di Marco Renzi.