A teatro con mamma e papà: il via spetta a "Il lupo e i sette capretti"

A teatro con mamma e papà, torna la rassegna di spettacoli per bimbi e famiglie organizzata dal Comune. Primo appuntamento domenica (ore 17) al teatro Annibal Caro con la compagnia Accademia Perduta-Romagna Teatri di Forlì, riconosciuta dal ministero della Cultura come formazione di rilevanza nazionale. Porteranno ‘Il lupo e i sette capretti’, loro co-produzione con la compagnia ‘Tanti Cosi Progetti’, un divertente spettacolo che racconta la storia di un lupo che cerca con ogni stratagemma di mangiare sette giovani capretti. È possibile acquistare i biglietti sul sito www.ciaotickets.com, costo 6.50 euro a spettacolo più un euro per diritti di prevendita. Prenotazione telefonica solo la domenica di spettacolo, dalle 10 alle 12 al 335.5268147 (costo 6.5 euro). Possibile infine acquistare il biglietto al botteghino dell’Annibal Caro, aperto dalle 15.30.