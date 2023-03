"A teatro con mamma e papà" si chiude: "Sempre sold out"

"Tutti e cinque gli appuntamenti hanno fatto registrare il sold out, è una grande soddisfazione". Marco Renzi di Proscenio teatro esprime "grande soddisfazione" nel tracciare il bilancio dell’undicesima edizione di ‘A teatro con mamma e papà’, la stagione teatrale per bambini e famiglie organizzata insieme al Comune di Civitanova e all’Azienda dei Teatri. L’ultimo appuntamento sarà oggi, dove all’Annibal Caro andrà in scena ‘Il mio amico è un asino’: lo spettacolo, in programma per le 17, rappresenta l’ultima produzione della compagnia Florian Metateatro di Pescara ed è ispirato al racconto ’Platero y yo’ di Juan Ramon Jimenez, premio Nobel per la letteratura nel 1956. "Lo spirito che da sempre anima l’iniziativa – dicono i promotori – è quello di condividere l’esperienza del teatro con i propri figli e di portare a teatro i propri genitori, affinché anche loro si possano innamorare di questa antica forma di comunicazione tra esseri umani". ‘A teatro con mamma e papà’ è partita il 27 novembre scorso e ha tenuto compagnia al pubblico per sei domeniche: un vero e proprio successo secondo Renzi.

Francesco Rossetti