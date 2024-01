A teatro il ricordo di Miconi

Loro Piceno ha ricordato il moglianese Benedetto Miconi, preside in paese per 26 anni dal 1963 al 1989. Il teatro comunale infatti ha ospitato domenica la presentazione del libro "Due paesi del cuore. Ricordo di Benedetto Miconi" alla presenza della vedova, professoressa Gaetana Lombardi, del fratello Pietro e altri parenti, di autorità civili e del mondo della scuola. Sul palco i sindaci di Loro Piceno e Mogliano, Robertino Paoloni e Cecilia Cesetti, e il curatore del volume Claudio Luchetti. La consigliera regionale Anna Menghi, avendo conosciuto il preside Miconi all’inizio del suo impegno politico, ne ha descritto la grande cultura, la saggezza, la competenza e l’esperienza. "Questo volume, sostenuto dalle amministrazioni di Mogliano e Loro Piceno, ci aiuta a continuare a portare la testimonianza ai giovani, che in ogni epoca hanno bisogno di riferimenti di persone come Benedetto Miconi". Hanno messo in luce più aspetti della personalità e dell’operato di Miconi gli interventi del professor Giovanni Bonvecchi, ex segretario Snals di Macerata, degli ex presidi Federico Del Bianco e Antonio Esposito, e degli ex sindaci di Loro Piceno Claudio Tedeschi e Daniele Piatti.