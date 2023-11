A teatro l’omaggio a Joni Mitchell. Sul palco la band Singolarmente

Si festeggerà anche a Montefano il compleanno di Joni Mitchell, al secolo Roberta Joan Anderson, artista canadese esponente del "folk confessionale" nel suo esordio artistico e in seguito figura di riferimento nel pop e nel jazz del panorama musicale americano e internazionale. Per i suoi 80 anni sabato alle 21,15, al teatro La Rondinella di Montefano in anteprima nazionale "Joni’s Songs" con i Singolarmete. "Affascinata dalle sue melodie e dal suo modo personalissimo di scrivere canzoni, ho scoperto fin dai miei esordi una speciale affinità con i suoi gusti, con il suo modo di utilizzare la voce e comporre le sue narrazioni musicali – commenta Valentina Guardabassi (nella foto), leader e voce della band Singolarmete –. Lo spettacolo ripercorre la carriera della cantante riproponendo alcuni brani dagli album più rappresentativi e maggiormente narrativi della sua evoluzione artistica. La narrazione fluisce tra parole e canzoni accompagnando lo spettatore alla scoperta dell’artista anche grazie ad una voce narrante, che contestualizza le canzoni nel loro significato e nel momento in cui sono state scritte, con la presentazione dei brani ed aneddoti raccolti dalla voce della Mitchell e pubblicati in libri intervista".

Guardabassi inizia l’attività di cantante collaborando con numerosi gruppi musicali, spaziando dalla musica pop italiana agli standards jazz. Ad accompagnarla ci saranno cinque grandi artisti marchigiani: Alessandra Tamburrini (piano, tastiere e voce), Paolo Galassi (basso), Kasta (chitarre, armonica e voce), Riccardo Andrenacci (batteria, percussioni e co-direzione artistica) e Elena Rocchetti (cori e voce narrante).

Antonio Tubaldi