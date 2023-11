A teatro un incontro per educare i giovani al rispetto

"Educare al rispetto" è il tema dell’incontro che si svolgerà stamattina alle 9,30 al Teatro Piermarini, organizzato da Comune di Matelica, dalla Prefettura e dall’Ats15 in collaborazione con l’associazione Help, Age, servizi antiviolenza, Cna Macerata, Roberta Cesaroni e Nel nome del Rispetto. Ad intervenire saranno il sindaco Massimo Baldini, Cristina Marcucci dell’associazione Help, il prefetto Flavio Ferdani, il questore Luigi Silipo, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Nicola Candido, la coordinatrice del centro antiviolenza di Macerata Elisa Giusti, la coach adolescenziale Roberta Cesaroni, Maria Cristina Zenobi di Nel nome del Rispetto e La Strana Compagnia El Duende. Moderatrice sarà Daniela Zepponi, presidente di Cna Impresa Donna Macerata. Al centro dell’iniziativa, rivolta agli studenti, ma aperta a tutti, sarà l’educazione dei figli al rispetto di sé e degli altri, anche in relazione alla violenza sulle donne, soprattutto alla luce degli ultimi tragici fatti di cronaca.

m. p.