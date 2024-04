"A Torrette sedie a rotelle impraticabili"

La sanità vista da una cittadina che si è dovuta ricoverare ad Ancona e che invita chi governa in Regione "a trascorrere una settimana all’ospedale Torrette, tra attrezzature obsolete e semi funzionanti". In cura per un problema ortopedico S. T., civitanovese, si rivolge in particolare all’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, per denunciare "una disastrosa situazione del settore, che si salva ancora per il buon lavoro dei medici e degli infermieri che non si risparmiano, ma incontrano difficoltà tra carenza di personale e di attrezzature". Ha toccato con mano il problema quando ha dovuto utilizzare vecchie sedie a rotelle e il problema delle "attrezzature obsolete o non funzionanti". Il risultato dice "è lo spostamento degli utenti verso il settore privato che invece ha offerte sempre più innovative, grazie anche al fatto che è sostenuto in gran parte dai soldi pubblici del Servizio Sanitario Regionale che paga per le convenzioni". Chiede che la "la politica faccia il suo dovere per ascoltando prima di tutti i medici, gli infermieri, gli Oss, quella categoria di lavoratori che sono in prima linea e che sanno cosa occorre, cosa cambiare".