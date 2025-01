A Treia con l’Auser : "Mobilità garantita" per anziani e disabili

Sarà presentato oggi alle 10.30, in piazza della Repubblica a Treia, il progetto "Mobilità garantita", con la consegna del veicolo Fiat Doblò per il trasporto disabili. Il servizio, che ha il patrocinio del Comune e la collaborazione di Auser Marche e P.M.G., è gestito dai volontari di Auser Treia (nella foto il presidente Biondi e il sindaco Capponi), per la mobilità di anziani, malati e persone in difficoltà. Sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, e lunedì dalle 14.30 alle 17. Prenotazioni con due giorni di anticipo al 3761951912.