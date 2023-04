A tu per tu con gli ospiti della casa di riposo "Qui si sta bene e ci divertiamo alle festicciole"

Abbiamo visitato la casa di riposo “Lazzarelli” di San Severino che può accogliere oltre 80 ospiti e abbiamo parlato con alcuni di loro. Flavio è nato a San Severino nel 1958. Ci ha raccontato che si è trovato molto bene, si diverte alle festicciole organizzate dalle animatrici. "Facevo la contadina – racconta Olivia– e ho due figli sposati, ma non sono a San Severino e per loro è difficile venirmi a trovare spesso". Valerio si lamenta un po’: non può mangiare troppi dolcetti nelle feste organizzate in struttura. "Sono stato un medico chirurgo di base, ma non mi sono specializzato. Mi sono laureato nel 1977 a Roma. Ho lavorato a San Severino per 35 anni". Il settempedano Mario è ospite della casa di riposo dal 2006 e ci tiene a salutare i parenti.

Abbiamo rivolto qualche domanda alla presidente Teresa Traversa.

Gli anziani fanno qualche terapia?

"Fanno ginnastica quando è necessario. Se devono sottoporsi a qualche terapia abbiamo le infermiere a disposizione di giorno e di notte".

È difficile essere la dirigente di una casa di riposo?

"Non lo è per il semplice fatto che per me è una famiglia”.

Ha un rapporto molto stretto con chi lavora o vive qui?

"Certo. Anche gli altri sentono di avere questo legame con me".

Alessandra Lombardi, Beatrice Sparvoli, Filippo Vissani, Caterina Zamponi Classe III A