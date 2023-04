A tu per tu con un daino, emozione immortalata dal fotografo Scalpelli

"Un momento magico. Era tanto che aspettavo quest’incontro, i suoi occhi e i miei si sono finalmente incontrati". Racconta così lo scatto catturato lungo la vallata delle Serre, Gianluca Scalpelli, originario di Cingoli e fotografo per passione. Domenica è riuscito ad ammirarlo in tutta la sua maestosità e anche a fare qualche scatto che difficilmente dimenticherà. Una foto che svela il luogo preferito dei daini, nel ramo selvaggio del lago di Castreccioni. "Una vallata silenziosa, ricca di vegetazione e quindi foraggio e con l’acqua del lago a due passi – spiega Scalpelli - : un ambiente ideale per il daino che è stato reintrodotto in questo territorio negli anni Ottanta. Ho atteso circa un’ora, l’ho visto uscire dal bosco e sarà stato a 30 metri massimo da me, quando ha sentito il mio odore è scappato". In realtà a Cingoli la presenza del cervo, stessa famiglia del daino, è risalente nel tempo tantochè lo stemma municipale ne rappresenta due. Per chi volesse seguire le tracce del daino a Pasquetta è prevista un’escursione di 6 chilometri con partenza alle 8,30 dal B&B Podere Se Serre. Per info e prenotazioni: 3400793987.