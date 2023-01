A tutto divertimento, dalla Befana acrobata al Tombolone in piazza

Anche a Cingoli, dopo un biennio di forzata pausa, per l’organizzazione del Comune col comitato locale della Croce rossa italiana, la Befana e il Tombolone dell’Epifania si ripropongono oggi in piazza Vittorio Emanuele II. Dal mattino è in programma il mercatino all’insegna di "mestieri e sapori". Poi, dalle 15.30, la festa nella piazza principale, con balli, animazioni e musica. Alle 17.30, dall’imponente torre civica, assicurata da un sistema di funi scenderà la Befana che, tra un’acrobazia e l’altra, lancerà sul pubblico dolci e caramelle.

L’iniziativa si effettuerà grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco di Macerata (uno di loro si travestirà da Befana) e del distaccamento di Apiro. Alle 18, il Tombolone dell’Epifania, con premi da 100, 400 e 100 euro. Le cartelle sono in vendita fino all’inizio dell’estrazione dei numeri. Pure per oggi, a Villa Strada, la locale Polisportiva Victoria ha programmato, sul palcoscenico del centro comunale "Vittoria" e con inizio alle 21.15, la commedia dialettale in due atti di Maria Teresa Valenti ,"Pare uguale … ma non è", interprete la compagnia teatrale di Avenale. L’ingresso è a offerta libera. g. cen.