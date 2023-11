A tutto Jacovitti

"Macerata? Gran bella città!". Si è parlato anche di Macerata nel corso dell’anteprima della mostra "Jacovittissimevolmente: l’incontenibile arte dell’umorismo" dedicata a Jacovitti, allestita al Maxxi di Roma in occasione del centenario della sua nascita. Presenti tra gli altri, oltre alla figlia Silvia attorniata da parenti e amici, Vittorio Sgarbi, Maurizio Gasparri e rappresentanti dell’amministrazione capitolina. "Nei pannelli a corredo - spiega il moglianese Claudio Luchetti - viene citata la città di Macerata come importante tappa della vita dell’artista, al tempo adolescente: sono inoltre esposti schizzi e disegni risalenti a tale periodo comprovanti il fatto che la formazione scolastica di Jacovitti sia inizialmente avvenuta a Macerata: dal 1930 al 1939 egli frequentò la scuola primaria e successivamente la Scuola d’arte (odierno Liceo artistico)". È stato invitato anche Luchetti, che ha avuto modo di visitare i numerosi e interessanti padiglioni tematici con 400 opere originali esposte - manifesti, bozzetti, poster, pubblicazioni tra cui il celeberrimo Diario Vitt - messe a disposizione da Silvia Jacovitti (curatrice della mostra insieme a Dino Aloi). Con la sua presenza, da grandissimo appassionato, Luchetti ha voluto esprimere anche la volontà di sollecitare chi di dovere per l’installazione di una targa commemorativa in ricordo del legame tra l’artista e Macerata. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 18 febbraio 2024.