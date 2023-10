A tutto Max Giusti per ridere un po’ dei fatti della vita

È l’ora di "Gualdo d’autunno: ri-scoprire le tipicità", che oggi e domani propone un viaggio tra cibo, cultura e natura.

Questo pomeriggio, alle 15, apre la mostra mercato di prodotti tipici a cura di Copagri; dalle 16 spettacoli itineranti e dalle 19 si può cenare con le tipicità del territorio allo stand gastronomico. Grande attesa per lo show "A tutto Max", con ingresso libero e posti a sedere fino ad esaurimento, del poliedrico artista Max Giusti, alle 21.30 al Parco comunale. Un flusso di coscienza, un monologo a cuore aperto, in cui la libertà rompe la quarta parete per coinvolgere e interrogare il pubblico. Dai ricordi personali alla quotidianità, in un mondo che cambia velocemente e dove e` sempre difficile adeguarsi, Max parla della vita, esprime il suo punto di vista sulla realtà, racconta curiosità e confida segreti dello showbiz. E il divertimento è assicurato per due ore.

Domani dalle 9 alle 20 torna la mostra mercato di prodotti tipici. Alle 10, al Teatro nuovo, convegno su "Il formaggio: storia, proprietà, innovazioni culinarie" alla presenza dello chef stellato Enrico Mazzaroni. Interverranno il nutrizionista dottor Vincenzo Longobardi, la ricercatrice Unicam professoressa Laura Alessandrini, il responsabile presidi Slow Food Marche Giocondo Anzidei e il presidente regionale Copagri, Andrea Passacantando. A moderare, il giornalista di Ètv Marche, Maurizio Socci. Per tutta la giornata di domani, oltre allo stand gastronomico (aperto dalle 12), attrazioni per bambini, spettacolo itinerante, di magia e contest artistici e fotografici.

Lucia Gentili