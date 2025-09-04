A tutto sport tra stand e dimostrazioni

Sabato il cuore della città, tra Piazza Leopardi e Corso Persiani, sarà invaso dall’energia e dall’entusiasmo dello sport. Dalle 16,30 fino a sera, le vie del centro diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto dove bambini, ragazzi, famiglie e appassionati potranno cimentarsi in decine di discipline diverse, scoprendo da vicino le realtà sportive che animano il territorio.

La terza edizione della Festa dello Sport non sarà soltanto una vetrina per associazioni e società, ma un vero momento di incontro e di socialità.

Stand, dimostrazioni, prove gratuite e attività pratiche accompagneranno il pubblico in un percorso che spazia dalle discipline più popolari, come calcio, basket e pallavolo, fino a quelle meno conosciute, dalle arti marziali al nordic walking, dalla danza al tiro con l’arco, dagli scacchi al padel.

"Questa giornata – sottolinea con soddisfazione l’assessore Maurizio Paoletti – rappresenta un’occasione per ribadire che lo sport è un diritto di tutti, senza distinzioni di età, genere o condizione. Vogliamo valorizzare le associazioni del territorio e offrire ai cittadini un pomeriggio di benessere, inclusione e divertimento. Si tratta di un momento rivolto ai cittadini che potranno così conoscere da vicino le diverse discipline, anche quelle meno pubblicizzate. Le tante realtà sportive recanatesi hanno risposto numerose all’iniziativa, testimoni di una forte volontà di partecipazione."

L’iniziativa, sostenuta logisticamente dal Comune e organizzata in collaborazione con le società aderenti, punta a rendere protagonisti i più giovani, ma allo stesso tempo vuole coinvolgere l’intera comunità.

Non sarà infatti solo un’occasione per conoscere le attività sportive, ma anche per respirare un clima di festa e condivisione, tra gadget, dimostrazioni e spazi interattivi. Il centro storico di Recanati, per un pomeriggio, diventerà così un grande villaggio dello sport: una vetrina che unisce tradizione e novità, competizione e gioco, promozione del benessere e inclusione sociale.

Un appuntamento rivolto a tutti, ma in particolare ai più giovani che decidono di avvicinarsi allo sport in maniera attiva ed entusiastica, e pensato per incuriosire chi vuole iniziare una nuova attività, ma anche per celebrare il valore educativo, culturale e ricreativo dello sport, riconosciuto come parte integrante della vita della comunità.

Quello rivolto dall’amministrazione comunale è un vero e proprio invito a tutti i cittadini, grandi e piccoli, a scendere in strada e nelle piazza cittadine per vivere insieme lo sport in tutte le sue forme. Appuntamento dunque sabato pomeriggio per una iniziativa che unisce sport, socialità e voglia di stare in compagnia.