A Villa Potenza due serate di rock con band nostrane

Due serate all’insegna del rock al Bar Teatro di Villa Potenza, sotto la direzione artistica di Eliseo Mozzicafreddo. Prima toccherà ai Black Banjo (foto) e poi ai T.N.T. con un’apertura affidata ai giovani Wet Floors.

Oggi, alle 22.30, arrivano i Black Banjo, band civitanovese composta da Alessandro Alessandrini (voce e chitarra), Francesco Caporaletti (basso e cori) e Alessio Palizzi (batteria); il gruppo poche settimane fa ha acceso i palchi di Broumov, in Repubblica Ceca, e di Reichenbach, in Germania, registrando sold out e consensi.

Domani, alle 18, sarà già aria di festa con un aperitivo a base di arrosticini. Si comincia con i Wet Floors, giovane band marchigiana con una frontwoman potente come Rebecca Sbrancia e una formazione che conta i fratelli Marco e Umberto Olivi (basso e chitarra) e il batterista Paolo Pompei, i Wet Floors sono una bomba pronta a esplodere.

Poi arrivano i T.N.T., tribute band degli AC/DC guidata da Vale Prati (voce) e Marco Marzioni (chitarra solista) con Francesco Caporaletti al basso, Marco Casoni alla ritmica e Piero Montecchiari alla batteria.