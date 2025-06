A Visso torna il pediatra, ma per tre ore a settimana

Sia pure per tre ore settimanali e fino al 31 dicembre, a Visso torna il pediatra. La direzione sanitaria dell’Ast, vista la particolare situazione di carenza assistenziale pediatrica primaria in alcuni Comuni delle zone montane, ha conferito al dottor Leonardo Felici, medico specialista in Pediatria in quiescenza, un incarico per prestazioni libero-professionali, non occasionali, nell’ambito dei Servizi territoriali del Distretto di Camerino, comune di Visso, per la durata di mesi sei a decorrere dalla data che sarà definita nel contratto individuale sottoscritto con il professionista. Una situazione che era stata portata all’attenzione dei vertici della sanità dal gruppo "Mamme della Montagna", residenti nei comuni dell’entroterra, in particolare nei comuni di Muccia, Visso e territori limitrofi che aveva sottolineato una grave carenza di assistenza pediatrica, visto che il pediatra assegnato riceve solo un giorno a settimana, esclusivamente nella sede di Pieve Torina, rendendo di fatto impossibile per molte famiglie accedere al servizio in modo tempestivo ed efficiente, creando una situazione particolarmente critica a Visso, dove si contano circa oltre 80 bambini. 20 bambini sotto i 3 anni, 25 iscritti alla scuola dell’infanzia e circa 40 alla scuola primaria. Di qui le richieste delle mamme: un aumento della presenza settimanale del pediatra; l’istituzione di un ambulatorio anche a Visso; l’attivazione di servizi itineranti o integrativi; il rafforzamento della rete di assistenza pediatrica in tutta l’area montana.