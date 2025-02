A14, approvato il progetto per il nuovo casello

La giunta comunale ha deliberato lunedì il progetto definitivo per il nuovo casello autostradale dell’A14 che sorgerà a Potenza Picena. "Si tratta di un atto storico per la nostra città e per il territorio limitrofo – ha commentato il sindaco Noemi Tartabini (nella foto) –. Un grande passo avanti per le attività che insistono nell’area della valle del Potenza e un’enorme opportunità per chi sceglierà di investire qui le proprie risorse". Va ricordato che l’opera è stata inserita dalla Regione Marche nel programma di sviluppo e potenziamento della rete infrastrutturale di mobilità. "Numerosi saranno i risvolti positivi e non solo sul fronte della valorizzazione e della crescita – sottolinea ancora il primo cittadino –. Saranno infatti importanti le conseguenze anche in termini di vivibilità, con il decongestionamento del traffico sulla strada statale che attraversa Porto Potenza".